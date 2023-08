‘Margot Robbie verdient bijna 46 miljoen euro met Barbie-film’

Actrice Margot Robbie (33) verdient zo’n 50 miljoen dollar (bijna 46 miljoen euro) met de immens succesvolle film Barbie . Dat komt doordat ze lang niet alleen als actrice bij de film betrokken is. Haar familie profiteert mogelijk mee; eerder betaalde ze al in één keer de hypotheek van haar moeder af.

Het bedrag bestaat uit regulier salaris en bonussen, meldt het goed ingevoerde vakblad Variety. De Australische had dan ook een sleutelrol in het realiseren van de film. Ze speelt daarin niet alleen het titelpersonage, ze is met haar eigen bedrijf ook de producent. Dat betekent dat Robbie het idee voor de film zelf heeft verkocht aan filmhuis Warner. In haar pitch voorspelde ze naar eigen zeggen al dat de film een miljard euro zou opbrengen.

,,Misschien overdreef ik, maar we moesten een film zien te maken, oké?’’ grapte ze daarover. Haar schatting was nog voorzichtig, is inmiddels duidelijk: de film heeft al 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) opgebracht en trekt nog altijd volle zalen. Alleen al in Nederland kwamen er ruim 1 miljoen bezoekers op af. Barbie (★★★ op deze site) behoort straks tot de succesvolste blockbusters uit de filmgeschiedenis, aldus Variety.

Het is onduidelijk welke geldafspraken Robbie precies heeft gemaakt. Die kunnen een slok op een borrel schelen. Kijk naar Tom Cruise: hij kreeg voor de film Top gun: Maverick ‘slechts’ 11,5 miljoen euro aan salaris, maar streek naar verluidt toch 92 miljoen euro op. Hij liet vastleggen dat hij vanaf het eerste verkochte kaartje een deel van de opbrengsten kreeg, ongeacht hoe succesvol de film was en vóórdat die winstgevend was voor de filmstudio.

Echtgenoot deelt mee

Robbie casht in elk geval al flink dankzij de verkoop van bioscoopkaartjes, straks komen de opbrengsten via streamingdiensten er nog bij. Haar echtgenoot Tom Ackerley deelt mee in het geld, want hij is mede-eigenaar van Robbies productiehuis (net als twee vrienden). Ook andere familieleden pikken wellicht een graantje mee.

Robbies moeder Sarie Kessler heeft de actrice in het begin van haar carrière herhaaldelijk geld geleend, bijvoorbeeld met geld van haar hypotheek. Zodra Robbie zelf genoeg had verdiend, betaalde ze naar eigen zeggen in één keer de hypotheek van haar moeder af. Zelf vond ze dat heel normaal. ,,Iedereen in mijn positie zou dit voor z’n moeder doen, eerlijk gezegd’’, zei ze. ,,Natuurlijk doe je dat.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: