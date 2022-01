Margriet van der Linden schiet vol bij optreden Meau, ook kijkers onder de indruk

Presentatrice Margriet van der Linden was vanavond duidelijk geraakt door het optreden van zangeres Meau in haar talkshow M . Ze wilde het programma afkondigen, maar was emotioneel en moest even slikken. Ook kijkers waren behoorlijk onder de indruk, blijkt uit de reacties op Twitter. ‘Kippenvel en tranen.’

Singer-songwriter Meau Hewitt (21) heeft momenteel een dikke hit te pakken met haar lied Dat heb jij gedaan. Vanavond zong ze het nummer, dat al twee weken op 1 staat in de Top 40, bij M met het vermaarde Metropole Orkest.

De tekst van het lied gaat over een ongezonde relatie die de zangeres zelf heeft meegemaakt en tijdens de laatste zinnen leek de emotie hoorbaar in haar stem:

Na het optreden bleek ook Margriet van der Linden geroerd te zijn. ,,Dankjewel Meau’’, zei ze met natte ogen. De zin daarna moest ze onderbreken om even te slikken. ,,Sorry’’, verontschuldigde ze zich met emotie in haar stem.

Ook kijkers thuis reageerden vol lof. ‘Mijn hemel wat was dit prachtig’, luidde een van de berichten op Twitter. ‘Niet te doen zo mooi.’ En een ander: ‘Kijkend met tranen in mijn ogen. Wat kwam het laatste liedje binnen. Alsof het over mij ging.’



Lees door onder een greep uit de reacties:

Mijlpaal na mijlpaal

2022 belooft het jaar te worden van de zangeres uit Weesp, die de afgelopen tijd al mijlpaal na mijlpaal noteerde. Ze werd uitgeroepen tot 3FM Talent door NPO 3FM en kwam met Dat heb jij gedaan op 1 in de Mega Top 30 van de zender én de Top 20 van radiozender 100% NL.

Momenteel staat ze ook op de eerste plaats in de lijst met meest gedownloade nummers op iTunes in Nederland. Het lied was de afgelopen week ook het meest gestreamde nummer op Spotify, met ruim 1,6 miljoen streams.

Volledig scherm Meau zong haar hit met het Metropole Orkest. © NPO

Meau doet mee aan Kick-start your 2022, het nieuwjaarsconcert van het Metropole Orkest dat is bedoeld om Nederland een hart onder de riem te steken nu alle concertzalen vanwege de lockdown zijn gesloten. Het concert is op 8 en 9 januari te zien via Ziggo TV en op de socialemediakanalen van het orkest.

