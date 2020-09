Mariah Carey: Ellen dwong mij om zwangerschap te onthullen

De geruchten rondom de zwangerschap gingen in 2008, toen Carey te gast was in de talkshow. Ellen wist vrij zeker dat de zangeres zwanger was, maar die wilde dit niet toegeven. Daarom daagde Ellen haar uit om champagne te drinken, waardoor Carey haar zwangerschap wel moest onthullen.



,,Ik voelde me buitengewoon ongemakkelijk bij dat moment, dat is alles wat ik kan zeggen”, vertelt ze. ,,Ik heb het echt geworsteld met de nasleep ervan. Ik was niet klaar om het aan iemand te vertellen, omdat ik vlak daarvoor een miskraam had. Ik wil niemand die al onder de spreekwoordelijke bus wordt gegooid, er nog eens onder gooien, maar ik vond het niet leuk.”