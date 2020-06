Marieke doet bizarre ontdekking in toilet en Fred wil een kind van Geer

Fajah Lourens had spijt van abrupte dood in GTST: ‘Daarna kreeg Yolanthe alle rollen’

15:41 Fajah Lourens is 18 jaar geleden te vroeg gestopt met haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden, zegt ze nu. De actrice werd op 21-jarige leeftijd bekend toen ze in de soap haar opwachting maakte als Yasmin Fuentes. Daar stopte ze na drie seizoenen plotseling mee. ,,Ik was nogal opstandig’’, blikt ze terug.