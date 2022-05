Marieke Elsinga keert vanaf maandag terug bij Qmusic: ‘Maar ik wil zachte landing hebben’

Mattie Valk kondigde vanochtend vol trots aan: ,,We hebben aan de telefoon onze koningin van de lach, onze kattenfluisteraar en ons multitalent. En god wat missen we haar: Marieke Elsinga.” Geen goede beurt, want zij reageerde grappend: ,,Ik krijg bijna stress van de manier waarop je me aankondigt en het ging juist zo lekker.”



De 35-jarige presentatrice hing aan de lijn om haar terugkeer aan te kondigen en gaf meteen een update hoe het met haar gaat. ,,Het gaat goed. Ik heb gisteren en eergisteren twee heel leuke werkdagen gehad in de studio’s van RTL. Twee weken geleden gaf ik al aan dat ik best weer zin had om dingen op te pakken en aan de slag te gaan. Dat was hartstikke leuk. Ik heb me zo vermaakt en heel veel plezier gemaakt.”



De afgelopen weken heeft Marieke zich helemaal teruggetrokken qua werk. ,,Dat was echt goed en echt nodig. Ik had dit in alle eerlijkheid best wel een jaartje eerder ofzo kunnen doen. Wat het ook een beetje is met dit leuke werk. Het is alsof je rondjes draait in de draaimolen en dan is het zo leuk dat je elk rondje mee wil draaien. Tot je op een gegeven moment denkt: ik ben ook misselijk. Ik had ook wel een rondje of twee naast de draaimolen kunnen gaan zitten. Dat heb ik nu gedaan en nu heb ik weer zin om rondjes te draaien.”