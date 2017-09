Marieke Elsinga stort in en Gigi schittert in Japanse Vogue

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Marco: leven in vrede

Twee vingers in de lucht voor Marco Borsato! Op de internationale dag van de Vrede staat de hitzanger als ambassadeur van War Child stil bij de mensen die in oorlog leven. ,,Iedereen, waar ook ter wereld, zou net als wij in vrede moeten kunnen leven.''

Vandaag is het de Internationale Dag van de Vrede. Een dag, die is uitgeroepen door de Verenigde Naties en waarop men streeft naar wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid. Als ambassadeur van War Child heb ik gezien wat leven in oorlog met een mensenleven doet. Iedereen, waar ook ter wereld, zou net als wij in vrede moeten kunnen leven. Laten we met elkaar deze boodschap doorgeven en samen proberen de wereld een stukje mooier te maken. Plaats net als ik een peace selfie op je social media met #saypeace. Doe jij ook mee? Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 20 Sep 2017 om 23:15 PDT

Romy's vakantiemomentje

Musicalster Romy Monteiro blikt in een dromerige bui terug op haar zomervakantie naar het romantische Ubud op Bali. Romy's verloofde Django kiekte haar tijdens een momentje op hun hemelbed.

Lovely throwback to lovely Ubud, Bali🌺 Een foto die is geplaatst door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 21 Sep 2017 om 6:46 PDT

De tranen van Marieke

'Ik wil gewoon dat het lukt'. Voormalig RTL Late Night-sidekick Marieke Elsinga raakt op Robinsoneiland gefrustreerd als iets haar niet lukt. Wat dat precies is, krijgen de fans van Expeditie Robinson vanavond te zien. Volgens RTL gaat het om een heftig voorval, gelukkig voor Marieke kan ze uithuilen bij haar kampmaatje Soundos El Ahmadi.

Marieke breekt... Dat wordt een heftige avond! #expeditierobinson #rtl5 @mariekeelsinga @soundos_el_ahmadi @brace_nl @kajstypetjes @dennisweeningofficial @nicolettekluijver_ Een foto die is geplaatst door Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl) op 21 Sep 2017 om 1:05 PDT

Bijzondere dag voor Schiffmachers

Vandaag is een speciale dag voor Henk en Louise Schiffmacher. Het echtpaar is namelijk 12,5 jaar getrouwd en daar staat Louise natuurlijk even bij stil.

Happy 12 and a half anniversary my darling ❤️❤️❤️phot by@jenlee Een foto die is geplaatst door Louise Schiffmacher (@louise_schiffmacher) op 21 Sep 2017 om 3:24 PDT

Piepjonge Bridget

Presentatrice Bridget Maasland was in een ver verleden model. De foto die de 42-jarige blondine op Instagram deelt, is daar het bewijs van. De toen 16-jarige Bridget poseert in een wel heel pikant setje.

Tbt #model #16yearsofage #lingerie #longtimeago❤️ Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 21 Sep 2017 om 1:09 PDT

Elise Schaap

Actrice Elise Schaap blaast vandaag 32 kaarsen uit. Ze publiceert een plaatje uit de oude doos waar Elise als klein jarig meisje van een stuk taart smult. ,,Kom niet aan mijn taart", grapt Schaap.

Don't touch my cake #tb 21 september 1985 🎂🤡 Een foto die is geplaatst door null (@elise_is_here) op 21 Sep 2017 om 0:26 PDT

Wietze

Radio-dj Wietze de Jager is vandaag in voor een flauwe grap. Wietze, die pas bekendmaakte aan de slag te gaan bij radiozender Radio 538, heeft hier een video van gemaakt. Of de grap lukt?

Yes! Meest gemaakte grap bij #beterhoren toch weer gelukt. #lolbroek Een foto die is geplaatst door Wietze de Jager (@wietzedej) op 21 Sep 2017 om 1:34 PDT

Frans Bauer

Volkszanger Frans Bauer is vergeten om zich te scheren. Bauer kijkt met grote bruine ogen en behoorlijk wat stoppels op zijn gezicht in de camera. ,,Whoop whoop, ben vergeten te scheren!''

Whop Whoop ben vergeten te scheren!! Een foto die is geplaatst door Frans Bauer (@fransbauer_officiele) op 20 Sep 2017 om 23:52 PDT

Gullit

Niet alleen Elise Schaap is vandaag jarig. Ook de vriendin van Ruud Gullit verjaart op deze dag. Op de plaatjes die Gullit op zijn Instagram-account publiceert, is te zien dat de liefde van het stel afstraalt. ,,Hartelijk gefeliciteerd schatje, I love you'', aldus Gullit tegen zijn Karin.

Hartelijk gefeliciteerd #congratulation schatje 😘😘😘😘🎉🎉🎉🎉🎉 Een foto die is geplaatst door Ruud Gullit (@ruudgullitofficial_) op 20 Sep 2017 om 22:47 PDT

Hartelijk gefeliciteerd 🎉🎉🎉schatje. Love you ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Ruud Gullit (@ruudgullitofficial_) op 20 Sep 2017 om 23:13 PDT

Gigi Hadid

Het half-Nederlandse topmodel Gigi Hadid schittert, zoals altijd, in de Japanse Vogue. De bloedmooie Hadid poseert in extravagante outfits. Ze deelt de zwart-witte foto's vol trots op sociale media. Opvallend is dat haar moedervlekken niet zijn gefotoshopt.

new @voguejapan 🖤🖤 @luigiandiango Een foto die is geplaatst door Gigi Hadid (@gigihadid) op 21 Sep 2017 om 0:33 PDT