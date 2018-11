Marieke Elsinga struikelt podium op voor volle zaal

De Qmusic-dj was als zogeheten dagvoorzitter afgereisd naar Oldenzaal, waar ze een evenement aan elkaar moest praten. Ze stapte het podium op met haar hoge stilettohakken, maar dat ging niet goed. Ze viel en belandde op handen en knieën op het podium. ,,Dit is toch top. Wat vreselijk", zegt ze tegen het publiek, dat in de lach schoot.



,,En flop, ik lig op dat podium. Zo gênant, in een vrij kort jurkje, blote benen, hoge hakken en dan moet je ook nog opstaan”, vertelde ze vanochtend in haar ochtendshow op de radio. Ze was nog gewaarschuwd backstage, dat er geen trapje was, maar dat wuifde ze weg. ,,Komt wel goed, zei ik”, schatert ze van de lach.



Buiten dat ze het niet haar soepelste entree ooit was, kon ze vervolgens gewoon verder met presenteren. Ze heeft zich niet bezeerd.