Marieke Elsinga volgt Van der Vorst op bij RTL Boulevard

,,Nee, hier hoefde ik niet over na te denken’’, vertelt de 32-jarige radio- én televisiepresentator. Ze werd een week of drie geleden door Van der Vorst officieel gevraagd, maar ‘het hing al wel in de lucht’. ,,Ik was ook al de vaste invaller. Toch zie ik het als een nieuwe, belangrijke stap in mijn carrière waarin ik weer kan leren en groeien. Zowel radio als televisie doen; die combinatie had ik ooit voor ogen en dat is gelukt.’’



Elsinga zal RTL Boulevard gemiddeld één week (onafgebroken) per maand voor haar rekening nemen. Ze zit daarmee in een carrousel, samen met de andere bekende gezichten uit het presentatieteam als Beau van Erven Dorens.



Zelf ziet ze haar ‘nieuwe job’ niet als een extra belasting op haar toch al drukke schema. ,,Voorheen noemde ik een plotselinge dag met Qmusic én Boulevard een pittige piek. Nu heb ik een vaste piekweek. Het wordt juist alleen maar overzichtelijker.’’



Toch, hoe houdt ze het allemaal vol? ,,Ik ben gelukkig heel goed in powernaps. Het lukt me wonderwel elke dag’’, klinkt het trots. ,,Weggezakt in een bed is niet zo slim, dan ben je zo twee uur verder en begint voor je gevoel de dag weer opnieuw als je wakker bent. Dus gewoon op de bank, even een half uurtje. Ook sport ik drie keer per week. Daar heb ik niet altijd zin in, maar het helpt me enorm. En ik probeer tegenwoordig de weekenden wat leger te houden. Dat ik bijvoorbeeld – zoals afgelopen weekend - lekker onverwacht met vriendinnen op het terras beland.’’