Marieke Elsinga zwanger van eerste kindje: ‘Zo blij dat ik het nu heb verteld’

Qmusic-dj Marieke Elsinga (35) is in verwachting van haar eerste kindje. Dat onthult ze zojuist in haar ochtendshow met Mattie Valk. Haar werkpauze van de afgelopen tijd heeft niets met de zwangerschap te maken, benadrukt ze.

De twee lieten een sterk vervormde audioboodschap horen van iemand die aankondigt een baby te verwachten, om uiteindelijk duidelijk te maken dat het de stem van Marieke is.

,,Ik ben zo blij dat het nu is verteld’’, zegt ze. ,,Het werd ook wel tijd, want ik ben best al een tijdje op weg. Je begint het ook best een beetje te zien. Ik heb zelfs zo’n zwangerschapsbroek aan. (...) Tegelijkertijd was het ook heerlijk om het helemaal privé voor onszelf te hebben’’, verwijst ze naar haar partner Sander. ,,We zijn helemaal dolgelukkig.’’

Elsinga was de afgelopen weken afwezig bij Qmusic omdat ze na drukke jaren een pauze nodig had om een burn-out te voorkomen. Maar dat had niets met dit nieuws te maken. ,,Ik was gewoon heel erg toe aan mentale rust. Wat ik wel denk, dat is ook wel weer het mooie, dat het me onbewust dat duwtje heeft gegeven om te zeggen: ik stop met over mijn grenzen heen gaan, ik kies voor mezelf. Omdat je niet alleen je eigen gezondheid hebt, maar ook een baby in je buik.’’



Marieke vindt het ‘een heel gek idee’ dat er iets in haar buik groeit. ,,Dat vind ik een wonder. Ik kan niet wachten tot het er is, maar ik ben ook blij dat het een tijd duurt, want het is de grootste verandering in je leven die plaats kan vinden.’’

In februari 2020 maakte Elsinga bekend samen te zijn met haar vriend Sander. De twee wonen inmiddels samen in Amsterdam.

