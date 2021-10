Marieke Lucas Rijneveld en Yvette van Boven lunchen met koningspaar

In totaal kwamen er 26 mensen op bezoek bij het koninklijk paar. Allen hebben in de afgelopen periode een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals media, kunst, wetenschap of sport. Zo won Rijneveld de prestigieuze International Booker Prize met het boek De avond is ongemak. Van Boven won vorig jaar Het Gouden Kookboek met haar boek Home Made Basics.