Marieke toont sportleed en Maans rokje is wel heel kort

Billie Eilish wilde altijd al James Bond-song maken: ‘Elk lied in die films is geweldig’

19:09 Zangeres Billie Eilish (18) is enorm in haar nopjes nu ze als jongste artiest ooit de titelsong voor een James Bond-film heeft gemaakt. Het was een droom die uitkwam voor Billie en haar broer Finneas, met wie ze haar liedjes schrijft. ,,We probeerden heel ons leven al een James Bond-song te schrijven.’’