Marion belt vanuit blijf-van-mijn-lijf huis naar Qmusic en wint 2500 euro: 'Kan wel janken’

VIDEOEen emotioneel moment vanmorgen in de radio-uitzending van Mattie en Marieke op Qmusic. Luisteraar Marion mocht een draai aan het Verjaardagsrad geven en kon 2500 euro en een tweepersoonsmatras winnen als het wiel op haar verjaardag zou vallen. Het geld was meer dan welkom; Marion zit naar eigen zeggen al ruim dertien maanden in een blijf-van-mijn-lijfhuis en het ziet er voorlopig niet naar uit dat ze daar weg kan. Toen het rad op 18 juni, haar geboortedag, bleef hangen, gilde ze het uit. ,,Niet te geloven”, snikte ze.

Iedere ochtend maken Mattie Valk en Marieke Elsinga in de uitzending de verjaardagsmaand voor het radspel van die ochtend bekend. Vanochtend was dat juni. Luisteraar Marion besloot de gok te wagen en was live te horen op de radio.

Lees ook Play Rainbow In The Sky voor tiende jaar op rij op 1 in Q-top 500

Volledig scherm Marieke Elsinga tijdens de uitzending © Qmusic

Al snel werd duidelijk dat Marion geen makkelijk leven heeft; ze vertelde in een blijf-van-mijn-lijfhuis te zitten en zei haar moeder en dochter vrijwel nooit te zien. ,,Het afgelopen jaar heb ik ze één keer gezien”, vertelde ze aan het radioduo. Marieke vroeg uit beleefdheid niet te veel naar de kwestie, maar vroeg zich wel af of andere mensen weten waar Marion woont. ,,Nee, bijna niemand. Ik woon geheim en anoniem.”



Zicht op een eigen woning is er voorlopig ook nog niet, stelde Marion. ,,Dat lijkt me wel moeilijk”, reageerde Marieke. ,,Is het ook, het is heel onzeker hoor”, reageerde de luisteraar. Het geld en het matras die Marion met een draai aan het Verjaardagsrad zou kunnen winnen, waren dan ook meer dan welkom. ,,Het hangt echt af van het lot”, zei Mattie. Daarna mocht Marion kiezen: moest Marieke een harde of zachte draai aan het rad geven? ,,Nou, dan ga ik toch voor zacht”, besloot ze.

Quote Het hangt echt af van het lot Mattie Valk

Het rad viel vervolgens op 18 juni. Laat dat nu net de daadwerkelijke geboortedag van Marion zijn. ,,18 juni, zeg je dat? Ja, ik ben jarig op 18 juni! Ik kan wel janken!” snikte ze. ,,Sorry, ik zit te huilen, wacht even, oh, dank jullie wel”, klonk het aan de telefoon.



Mattie en Marieke hadden ondertussen een glimlach van oor tot oor op hun gezicht. ,,Ik vind dit zo fijn, ik gun het je zo, Marion. Wat is dit een heerlijk begin van de week voor ons.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Qmusic Nederland (@qmusicnl) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.