‘Mark Rutte is de wethouder Hekking van Europa’

KANDIDAAT

Het was de dinsdag na kerst. We zaten volgevreten op de bank. Langzaam kwamen we in actie. Onze monden eerder dan onze hersens. Hardop begonnen we te raden tegen de televisie. Franeker. Wat wisten we daarvan? Was dat een kruid? Een componist? Een acteur? Had niet ene Frank Franeker meegespeeld in Medisch Centrum West, of GTST? Of was Franeker misschien een bloem, plant of boom? De naam van een knoop? Een kledingstuk? We trekken onze Franeker aan of zo? Op televisie, in de stoel bij De slimste mens, vouwde kandidate Milou Deelen (uit 1995) haar wenkbrauwen in een zorgelijke frons. Ze wist alles over de orgasmekloof en de clitoris, maar Franeker... Ze opperde ‘sporter’, ‘presentator’, ‘schrijver’ en ‘land’. Nooit was Franeker zo ver weg.

GALERIJ

Milou, ze deed het stukken beter bij de galerijvraag waar acht foto’s werden getoond van groepsuitjes (lasergamen, escape room, paintball etc.). Het is elke week weer uitkijken naar ons favoriete onderdeel: acht foto’s met één thema. De galerijen kwamen weer in gevarieerde vormen voorbij: acht mannen verkleed als vrouwelijke Disneyfiguren, verDuckte BN’ers en woorden met ‘balk’ erin (beurtbalkje? wéér wat geleerd!). Voor Ron Fresen was het flink kauwen op acht soorten broodjes. Maar ga er maar aan staan. Of zitten in dit geval. In de studio. Het moet net zo zijn als penalty’s nemen in een vol stadion. Da’s andere koek dan op een trainingsveldje bij je eigen sportcluppie. In de schijnwerpers zeg je wel eens heel andere dingen, toch Mátyás Bittenbinder? Bij het rijtje van de (acht) sportkampioenen van 2022 (van Suzanne Schulting tot Irene Schouten) riep de bioloog telkens een andere naam. ,,Nicolien Sauerbreij nee, oh, ik was hier zo bang voor, Nicolien Sauerbreij alsnog, nee, Nicolien Sauerbreij niet o jeetje, Nicolien Sauerbreij nee. Ireen Wüst?” Nicolien Sauerbreij, ze was voor het laatst actief op de Olympische Spelen in 2014, maar ze moet nu weer even genoten hebben.

Volledig scherm De Slimste Blik © AD

MAARTENS MOMENTJE

Hij vindt Amsterdam ‘een arrogante klotestad’, slaapt niet met knuffels en zag in de clitoris-tatoeage van Milou Deelen (op haar enkel) zowel een mislukte wasknijper als stemvork, maar hét moment van jurylid Maarten van Rossem was zijn uitleg over wethouder Hekking, het beroemde typetje van Van Kooten en De Bie. ,,Perfecte satire op iemand die niet de nummer één is, maar die op gewiekste wijze toch de aandacht weet te trekken van de camera. De beste wethouder Hekking is Mark Rutte. Als er namelijk in Brussel een vergadering was van de hotemetoten van Europa dan zag je bij Merkel, die toen verreweg de machtigste politicus was, op een goed moment ineens Rutte verschijnen. En dan dacht ik altijd: daar heb je wethouder Hekking, maar dan in Europees verband.”

Ik mis Hekking, ik mis Koot en Bie. Wat mij (en Maarten?) betreft: elke week één fragment in De Slimste!

Volledig scherm Kees van Kooten (rechts) in de rol van wethouder Hekking van de gemeente Juinen en Wim de Bie als burgemeester © Roel Bazen

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.