Mark Wahlberg doneert 1,5 miljoen aan fonds tegen seksueel misbruik

Wahlberg gaf aan dat hij het geld doneert ter ere van Michelle Williams, die naar verluidt minder dan 1000 dollar ontvangen zou hebben voor de extra opnames voor de film All the Money in the World . Wahlberg zelf ontving daar 1,5 miljoen dollar voor, exact het bedrag dat hij nu aan Time's Up wil schenken. ,,Ik steun de strijd voor een eerlijke beloning voor 100 procent", liet Wahlberg weten in een verklaring. Hij en Michelle Williams werden allebei tien dagen extra ingezet om bepaalde scènes uit de film opnieuw op te nemen, nadat acteur Kevin Spacey vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik werd vervangen door Christopher Plummer.

Extra geld

Agentschap William Morris Endeavor, dat zowel Wahlberg als Williams vertegenwoordigt, gaf af nog eens 500.000 dollar extra te schenken aan Time's Up. Het bureau gaf in een verklaring aan dat gesprekken over verschil in beloning door moeten gaan en dat het bereid is om 'een deel van de oplossing te zijn.'



Time's Up is een initiatief van zo'n driehonderd vrouwen uit de entertainmentindustrie. Zij richtten een fonds waarin ze hun eigen geld stopten om slachtoffers van seksueel misbruik juridische hulp te kunnen geven. Diverse actrices vroegen tijdens de uitreiking van Golden Globes extra aandacht voor de beweging door geheel in het zwart gekleed te gaan.