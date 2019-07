Marlijn Weerdenburg over gestolen privéfoto's: Heel erg, gaat niemand wat aan

,,Ik vond het toen helemaal niet leuk", zei Marlijn vandaag in RTL Boulevard over het nieuws dat in april naar buiten kwam. Ze wist wel dat ze geen hele rare foto's in haar cloud had staan, maar het was toch schrikken. ,,Het bleek uiteindelijk om drie foto's te gaan, waarvan eentje met blote borsten."



Marlijn deed aangifte en probeerde het daarna zo snel mogelijk te vergeten. ,,Ik denk dan: ik loop ook wel eens topless op een strand. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het gewoon niet klopt als iemand in jouw privéspullen zit." Die sexy foto vond ze daarom uiteindelijk ook het minst erg. ,,Er zitten ook foto's van mijn familie en een uit een wat mindere periode in mijn leven tussen. Niets seksueels, maar juist van die persoonlijke dingen. Dat vond ik heel erg, want dat gaat niemand wat aan."



De politie is momenteel nog op zoek naar de dader. ,,Ze zijn ermee bezig. Het is heel goed opgepakt door de politie. Verder probeer ik mij niet druk te maken", aldus Marlijn, die haar cloud inmiddels vaarwel heeft gezegd. ,,Ik heb geen cloud meer. Ik vind het te eng.”