Married at First Sight-José nog niet verliefd op Ferry: ‘Maar er groeit iets’

Married at First Sight -kandidate José van der Heijden (44) heeft nog geen verliefde gevoelens voor Ferry, de man aan wie ze in het RTL 4-programma werd gematched. Volgens de Gorcumse ‘groeit er wel iets’.

Het liefdesverhaal van Ferry en José kreeg een onverwachte wending nadat het stel uit elkaar ging, ondanks dat ze in de slotaflevering van Married at First Sight hadden besloten getrouwd te blijven.

José kreeg twijfels, vertelt ze aan AD/Rivierenland. ,,Deels door het ontbreken van de zo gewenste kriebels in mijn buik, maar ook omdat het gewoon allemaal even te veel was. Er kwam zoveel op me af, ik had rust nodig, moest echt even tot mezelf komen”, aldus José vanaf Curaçao, waar ze vakantie viert met haar vader.

Na een maand trok de verliefde Ferry de stoute schoenen aan en nodigde hij haar uit voor een weekendje Antwerpen. José: ,,Waarom ook niet dacht ik, je weet maar nooit! Het was super leuk en sindsdien zien we elkaar steeds regelmatiger en hebben we het heel fijn samen.’’