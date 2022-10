Mart Hoogkamer en Donnie grote winnaars op Buma NL Awards

De twee artiesten wonnen samen in de categorie Meest Succesvolle Kroeghit met hun nummer Bieber van de kroeg . Donnie kreeg daarnaast de prijs voor Meest Succesvolle Single samen met René Froger, voor hun nummer Bon Gepakt . Hoogkamer won nog in de categorie Beste Live Show. Die prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. De Buma NL Lifetime Achievement Award, de oeuvreprijs voor een componist of schrijver ‘met een respectabele staat van dienst’, ging naar liedjesschrijver en producer Ad Kraamer. Die werkte samen met onder anderen André van Duin, De Deurzakkers, Koos van Beurden en Guus Meeuwis. Muziekproducent Arno Krabman won in de categorie Beste Producer en platenbaas Adrie van den Berk kreeg de Industry Award, de prijs ‘voor de persoon die gedurende een langere periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Hollandse muziekcultuur’. Van den Berk is de eigenaar van Berk Music, het bedrijf achter bijvoorbeeld Snollebollekes.

Ons Moeder Zeej Nog

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.