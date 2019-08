Martien Meiland heeft Televizier-Ring-ontvangstspeech al geoefend

Meiland schoof aan bij Jinek om te praten over het succes van de realityreeks. Met als gevolg ook dat het Franse kasteel waarin hij de bed & breakfast runt, al tot eind 2020 is volgeboekt. Zijn vrouw Erica en hij gaan het daarom anders aanpakken: steeds drie weken werken, dan een week dicht. ,,Anders kunnen ze me in een gesticht stoppen.’’ Martien gooit zich er vol overgave in als hij wel werkt, want zelfs nu hij in Nederland is wil hij zijn gasten niet teleurstellen. Hij videobelde al een paar keer naar zijn logés in Frankrijk.