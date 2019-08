Martien Meiland staat open voor ‘leuke vrijgezelle man’

Eindelijk, Martien Meiland kan heel even zijn goedlopende Franse chateau – ook compleet 2020 is al zo goed als volgeboekt – verlaten. De komende dagen is de kasteelheer in Nederland om er onder meer zijn verjaardag (komende maandag) te vieren. ,,Of ik moeite heb met naar de 60 kruipen? Nee joh. Ik ben allang blij dat ik weer een jaar kan bijtekenen. Dan leven we namelijk nog. Ja, dat ís toch gewoon zo?’’



Tot op heden ging hij hooguit met zijn kasteelgasten op de foto. Terug in eigen land is het afwachten hoe vaak hij wordt aangeklampt door fans van het SBS 6-programma, de verrassende tv-hit van afgelopen zomer. Spontane babbeltjes, handtekeningen, selfies; Meiland is er klaar voor en vindt het allemaal best.



,,Het kon alle kanten opgaan’’, aldus Meiland vanaf een Franse luchthaven over het realitysucces. ,,Wij waren ooit in Ik Vertrek een kijkcijferkanon met 1,7 miljoen mensen, maar dat is alweer twaalf jaar geleden. En we zitten op SBS 6, een zender waar nog niet alles scoort. Maar de cijfers blijken prachtig. Ik kijk sowieso elke ochtend bij het ontbijt naar de kijkcijfers. Zo interessant! Is echt een tic, erg hè?!’’