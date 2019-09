Martijn Krabbé getrouwd met Deborah: ‘Lang leve de liefde’

Krabbé schrijft bij de foto: ,,We zijn getrouwd!!!!!!!! Lang leve de liefde!!!! I love you forever.” Tijdens pakjesavond vorig jaar vroeg hij zijn Deborah ten huwelijk. Hij stopte zijn aanzoek in een sinterklaasgedicht. Eerder deelde de RTL-coryfee mee flink aan het lijnen te zijn voor zijn huwelijksdag.



Begin 2018 verbrak de presentator van The Voice zijn vorige relatie, met Noi Pakon Schuijffel. Eerder was hij getrouwd met Amanda Beekman; zij zetten in 2014 officieel een punt achter hun relatie.