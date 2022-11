Martijn Krabbé hekelt ‘corrupte bende’-uitspraak Anouk: ‘Hoe denk je dat wij ons voelden?’

The VoiceMartijn Krabbé (54) vond het niet eerlijk dat zangeres Anouk na de onthullingen over The Voice of Holland sprak van ‘een corrupte bende’. Van de tweehonderd werknemers heeft het overgrote deel volgens hem niets fout gedaan en de makers hebben altijd alles uit de kast gehaald om het Anouk naar de zin te maken. ,,Hoe denk je dat wij ons voelden allemaal?’’

Tien maanden na de onthullingen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de RTL 4-talentenjacht weet Krabbé, presentator van het eerste uur, nog niet wat hij erover moet zeggen. Omdat alles fout kan vallen, maar vooral: ,,Omdat ik me enorm schaam ervoor’’, zegt hij vanavond in Isola di Beau, in zijn eerste uitgebreide reactie op de zaak.

Krabbé had de misstanden moeten zien, vindt hij. Achteraf had hij best eens kunnen vragen of ‘iedereen wel veilig was’. ,,Maar ik had geen aanwijzingen dat het niet zo was.’’ Alsnog voelt hij zich verantwoordelijk. Omdat het programma een schip was, met de presentator als kapitein.

,,Dan ben je verantwoordelijk, punt. Ook voor dingen waar je niks mee te maken hebt. En dit heeft zich kennelijk kunnen afspelen on my watch. (...) En als er maar 1 procent waar is van wat er wordt gezegd, dan is het al echt rampzalig, en heel erg en fout en verschrikkelijk.’’

Maar er zitten ‘heel veel kanten’ aan de kwestie, vindt hij. ,,Er werkten wel tweehonderd mensen. En voor zover ik kan inschatten, zijn minstens 197 daarvan vrij van enige blaam’’, zegt Krabbé, verwijzend naar de beschuldigingen over bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Marco Borsato en Ali B. Over de andere werknemers: ,,Het was wel hun carrière ook, hun vak, hun trots. We hebben met zijn allen dertien jaar in de loopgraven gestaan, want zo voelt het als je heel hard aan iets moet werken.’’



Bekijk een fragment van Martijn in Isola di Beau, lees daaronder verder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vreselijk blij met Anouk

Des te pijnlijker vond hij de eerste reactie van Anouk. Al voordat de uitzending van Boos over The Voice was verschenen, sprak ze van een ‘corrupte bende’ en stapte ze op als coach. ,,Anouk was een godsgeschenk voor dat programma’’, blikt Martijn terug. ,,Anouk heeft na de eerste paar jaren dat programma op een ongekend niveau getild, door wie zij is, door haar reputatie. Dus ik ben altijd vreselijk blij met haar geweest.’’

De zangeres haalde bijna wekelijks het nieuws met haar scherpe uitspraken. De makers profiteerden, maar hadden ook wat te stellen met de Haagse rockzangeres, zegt Martijn. ,,Zij vond het een kloteformat. Zij vond het helemaal niet leuk. Ze zei: ‘Ik wil best één iemand coachen, maar de volgende ronde willen jullie dat ik er acht heb. Moet ik dan nog zeven kneuzen kiezen die dan straks kunnen afvallen?’ Ja, dat moet, want dat is het format.’’

Quote We hebben verdorie de rode loper voor je uitgelegd de afgelopen zes jaar. Wat zullen we nou krijgen? Corrupte bende? Sorry? Martijn Krabbé

Zo’n grillige coach zorgt voor spannende tv. ,,Dat is hartstikke leuk en heel fijn, maar je zal ermee moeten werken. Grote zwarte donderwolk om haar heen. Ik kan er wel om lachen, het is de grootste rockster die we hebben. Maar het heeft ons als productie veel moeite gekost om haar een beetje vrolijk te houden.’’

En toen was de hele show in haar eerste reactie corrupt. ,,Hoe denk je dat wij ons voelden daar allemaal?’’ beschrijft Martijn zijn emoties van toen. ,,We hebben verdorie de rode loper voor je uitgelegd de afgelopen zes jaar. Wat zullen we nou krijgen? Corrupte bende? Sorry?’’

Martijn heeft zijn gevoel nooit met Anouk gedeeld, omdat dat volgens hem toch geen nut heeft. Een maand na de eerste reactie nuanceerde Anouk haar uitspraken en daar heeft hij vrede mee, maar de eerste reactie zit duidelijk nog hoog.

Over de hele Voice-zaak wil hij eigenlijk maar één ding écht kwijt. ,,Ik ben ontzéttend verdrietig ervan.’’

Krabbé met pensioen Martijn, die bij RTL ook het hitprogramma Kopen zonder kijken maakt, spreekt eveneens openhartig over zijn pensioenplannen. Zijn huidige contract is wat hem betreft zijn laatste; hij denkt nog zo’n drie jaar tv te maken en gaat dan iets anders doen. Dat wordt waarschijnlijk ‘plaatjes draaien’, voor een dansvloer. Gelukkiger kun je hem niet maken, vertelt Martijn. Hij had gehoopt een mooi afscheid van tv te nemen met een paar laatste woorden bij The Voice. Hij zou het ‘legitiem’ vinden als de deelnemers van het laatste, afgebroken seizoen de kans krijgen om de show af te maken, maar ziet het programma verder niet terugkeren op korte termijn. Hoe ziet de rest van zijn tv-carrière er dan uit? ,,Ik denk dat het een beetje doodbloedt, en dat is ook prima’’, zegt hij, semi-serieus. ,,Ik kijk om me heen. Ik ben 54, zomaar opeens. Ik zou zo graag in de totale vergetelheid willen belanden. Dat niemand meer weet wie je bent en je herkent.’’

Bekijk hieronder hoe Martijn over Anouk sprak:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: