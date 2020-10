Martijn Krabbé zoekt naar beste kerstdorpbouwers

Interview Art Rooijak­kers: ‘Helaas kan ik mijn dochters nu niet leren wat ze later nodig hebben’

16 oktober Het vaderschap vindt Art Rooijakkers geweldig, maar zorgen zijn er ook, want de wereld waarin zijn dochters opgroeien, is onrustiger dan ooit. ,,Vorige generaties hadden het idee dat hun kinderen het beter zouden krijgen dan zij. Die vanzelfsprekendheid is weg.’’ Dat zegt de presentator in het interview met Magazine deze week.