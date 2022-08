Martijn over ‘zijn’ Fenna: ‘Wat er bij kampvuur gebeurde was niet zo handig’

Ontlading

De grijns op het gezicht van de 31-jarige eigenaar van Casa Deixo o Resto spreekt boekdelen als hij de deur opent. Hij is hartstikke verliefd op Fenna, die hij vier maanden geleden ontmoette tijdens de opnames van B&B Vol liefde. En het mooie is: zij is ook net zo verliefd op hem. Dat ze het nu eindelijk van de daken mogen schreeuwen, zorgt voor een ontlading. ,,We moesten alles stiekem doen”, vertelt Martijn. ,,Nu kunnen we gaan genieten.”