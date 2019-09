Martijn viert al vroeg kerst en Gordons eerste nuchtere trip naar New York

Duncan Laurence maakt geen haast met opvolger Arcade

13:21 Fans van Duncan Laurence moet nog even geduld hebben. Een opvolger van Arcade, het nummer waarmee de zanger het Eurovisie Songfestival won, zit nog niet in de pijplijn. ,,Ik wil een nieuw nummer pas uitbrengen als het steengoed is; ik ga me daar niet in haasten.”