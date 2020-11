Martijn werkt voor klantenservice en Soundos kampt met coronakilo’s

Britt Dekker bevestigt nieuw seizoen Wie van de Drie

23 november Britt Dekker heeft bevestigd dat er een nieuwe reeks van Wie van de Drie komt. Britt is een van de vaste panelleden in het spelprogramma. De familiequiz, die dit seizoen nieuw leven in werd geblazen door SBS 6, is een kijkcijferhit. Gisteren keken er bijna 1,2 miljoen mensen naar.