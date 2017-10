Martin Garrix blijft dromen: Ik wil solo in de Amsterdam Arena

Het is een bijzonder moment om 1.00 uur ’s nachts tijdens het Amsterdam Dance Event. Uit handen van David Guetta krijgt Martijn Garretsen – de echte naam van Martin Garrix - de prijs voor populairste dj van de wereld. Inmiddels is hij vrienden geworden met de Franse dancelegende. ,,Maar het blijft bijzonder. Ik ben opgegroeid met zijn muziek. In 2002 was ik nog niet eens tien jaar oud en hij had al hits.” Zo blijft Garrix zich verwonderen en is hij weliswaar blij met zijn onderscheiding, maar zegt hij ook dat ‘die lijst maar gewoon een lijst is’. ,,Ik sta in die lijst met al mijn idolen, met alle mensen waar ik tegen op kijk. Met Tiësto. Het voelt raar. Ik ben begonnen met muziek maken en draaien dankzij Tiësto. Dat ik bovenaan sta in de lijst ben ik superdankbaar voor, maar het voelt volledig onwerkelijk.”

Venijn

En dat gebeurt hem als 21-jarig broekie ook alweer voor het tweede jaar op rij. Maar op de vraag wat er nog te wensen valt, reageert Garrix zelfs met enig venijn. ,,Ik denk dat het altijd goed is om doelen te hebben. Ik kan op mijn luie kont gaan kijken naar wat ik heb gedaan, maar daar heb je niks aan. Ik stel altijd nieuwe doelen voor mezelf.”



Naast het draaien is hij dan ook een eigen label gestart, waarin hij op dit moment ook veel tijd steekt. Maar ook op het podium spat de ambitie nog van Garrix af. ,,Een soloshow in de Amsterdam Arena, dat zou ik nog wel willen. Ik heb er al wel gedraaid, maar een om daar alleen op te treden lijkt me heel bijzonder. Maar ik wil ook muziek maken voor films.”



De Amstelvener denkt dat hij nog maar aan het begin staat van zijn carrière. ,,Er is al heel veel gebeurd, maar als ik over vijf of tien jaar terugkijk, dat denk ik hopelijk: ‘Holy fuck, er is nog veel meer gebeurd’.” Voorlopig is hij ‘superdankbaar’ voor de prijs die hij zojuist heeft gewonnen. ,,Maar gelukkig word ik van shows en als ik mensen in het publiek zie glimlachen.”