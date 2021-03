Marvel komt met eerste homoseksuele Captain America: ‘Inspiratie voor nieuwe generatie helden’

Malta brengt als laatste Songfesti­val­num­mer uit, meteen bij de topfavorie­ten

15 maart Douze points voor Malta! Dat kunnen we zomaar eens vaak gaan horen in mei in Rotterdam. Het land kwam als laatste met hun inzending voor het Eurovisie Songfestival, maar behoort meteen bij de topfavorieten. Het nummer Je me casse maakt de pas 18-jarige soulzangeres Destiny tot een kanshebber voor de winst.