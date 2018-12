Masmeijer werkt tóch niet mee aan kruisverhoor

live twitterFrank Masmeijer (57) heeft tóch niet meegewerkt aan het kruisverhoor bij het Hof van Beroep vandaag in Antwerpen. De voormalige quizmaster verraste vorige week met een bekentenis dat hij toch betrokken zou zijn geweest bij de grootscheepse cocainesmokkel in 2014. Masmeijer zou vandaag meer uitleg geven, maar trok zijn keutel in.

Voor de zaak was drie a vier uur uitgetrokken, maar na een kwartiertje was het voorbij. ,,Ik heb op een eerlijke manier mijn verhaal verteld. Daar wil ik het bij laten”, aldus Masmeijer die aanvankelijk wel open stond voor vragen. Toen Mounir Souidi, advocaat van één van de andere verdachten, dat ging doen, verliet Masmeijer de zaal.

De voormalige televisiepresentator opende de extra zitting met zijn beklag over een foto die in de pers was gekomen. Daarop was te zien hoe hij flink toegetakeld was door de mannen die hem destijds in elkaar geslagen hadden. ,,Het heeft me enorm gestoord dat die foto naar buiten is gekomen”, stelde Masmeijer die had gewild dat zijn kinderen die foto nooit hadden gezien. ,,Een schaamteloze vorm van journalistiek. Mensonterend. Ik wil niet weer aan de schandpaal worden genageld. Ik kan het niet meer aan. Dit duurt al vijf jaar.”

,,Bizar”, noemde raadsman Souidi de gang van zaken. ,,Meneer Masmeijer heeft A gezegd, maar weigert B te zeggen. Dat had ik niet verwacht en is uitermate teleurstellend. Kris Vincke, de Belgische advocaat van Masmeijer, stelde dat zijn cliënt ’het recht heeft te zwijgen’. ,,Hij is geen getuige.”



Twee weken geleden bekende Masmeijer plots voor het eerst in vier jaar dat hij wetens en willens had meegewerkt aan de smokkel.

Kruisverhoor