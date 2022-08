Massale rouw prinses Diana: was jij er 25 jaar geleden in Londen bij?

Het verhaal maakt deel uit van een serie artikelen over de prinses van Wales die 25 jaar geleden zo onverwacht om het leven kwam. ‘Lady Di’ is sinds haar overlijden nooit uit de publiciteit verdwenen: tot op de dag van vandaag verschijnen er boeken, films, series over haar jeugd, haar verbintenis met prins Charles en haar scheiding.



Verdriet

Voor het verhaal over de rouwplechtigheden in het Verenigd Koninkrijk 25 jaar geleden horen we graag waar je jezelf bevond, wat je jezelf herinnert, wat het meeste indruk heeft gemaakt, en hoe je zelf de rouwceremonie onderging.



Geef jezelf hieronder op en stuur een korte toelichting. Dan maken we een selectie en nemen we mogelijk contact op voor een kort telefonisch interview.