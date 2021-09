Massale zoektocht na plotselinge vermissing van Britse actrice Tanya Fear

De actrice, die te zien was in series als Doctor Who, Endeavour en Midsomer Murders en de film Kick-Ass 2, is voor het laatst gezien bij een supermarkt op Santa Monica Boulevard. Ze bouwde in Los Angeles aan een carrière als stand-upcomedian en volgens haar manager ging het een week geleden goed met haar. Hij maakt zich ernstige zorgen om haar vermissing.



De politie van Los Angeles heeft bevestigd dat haar vermissing is aangegeven. Ze vertrok donderdag zonder telefoon naar het winkelcentrum. Een agent is op aandringen van de familie langs geweest bij het huis van Fear, maar trof de 31-jarige actrice niet aan.



De moeder van de actrice laat via een persbericht weten verslagen te zijn door de situatie rond haar dochter. ‘We vragen iedereen die iets weet, zich te melden en onze dochter veilig terug naar huis te brengen.’ De familie heeft een Twitter-account opgericht @FindTanyaFear en hoopt tips te krijgen.