Matig scorende Drone Masters van primetime naar laat op de avond

Applaus voor dirigent Jaap van Zweden bij New York Philharmo­nic

7:41 Jaap van Zweden is donderdagavond voor het eerst aangetreden als chef-dirigent van het New York Philharmonic. Het inauguratiegala 'Opening Gala: Meet Jaap' vond plaats in het Lincoln Center in New York en de Nederlandse chef-dirigent kreeg een groots applaus.