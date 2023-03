Matthew McConaughey vangt 10 miljoen dollar als ‘adviseur’ softwarebedrijf: fans niet blij

In februari 2022 introduceerde Salesforce hun nieuwe boegbeeld. Niemand minder dan de Amerikaanse acteur Matthew McConaughey, onder andere bekend van de films Interstellar en Wolf of Wallstreet, maakte vorig jaar zijn intrede in hun tv reclame tijdens de Super Bowl, het grootste sportevenement in Amerika. Volgens Fortune.com ontvangt McConaughey tien miljoen dollar per jaar voor deze samenwerking. Op zich niks bijzonders zou je zeggen. Ware het niet dat Salesforce afgelopen januari tien procent van hun personeelsbestand heeft ontslagen. Ook indrukwekkend was de wijze waarop Tech miljardair en ceo van Salesforce Benioff dit ontslag aankondigde bij zijn medewerkers. Na een 10-daagse vakantie in Frans-Polynesië organiseerde hij een video vergadering waarin hij aan 8000 medewerkers vertelde dat zij niet meer op het werk hoefden te verschijnen.

Het reclamelandschap zit vol met grote namen uit Hollywood die hun naam en beeltenis uitlenen tegen miljoenenbedragen. Bedrijven kiezen voor deze marketingstrategie om hun naamsbekendheid te vergroten en om een breder publiek te bereiken. Als het bedrijf niet omstreden is en het reclamepersonage past goed bij het imago van de ster, dan kan een samenwerking lucratief zijn voor beide partijen.

Bekende acteurs zorgen voor miljoenen views op YouTube

Een bekend voorbeeld van een wereldwijd succesvolle reclamecampagne is Nespresso met George Clooney. In de tv spotjes van het koffiemerk speelt Clooney al jaren de hoofdrol van een gelikte gentleman. Dit personage is hem op het lijf geschreven en past bovendien goed bij zijn imago. Clooney heeft daarmee ruim 30 miljoen dollar opgestreken. Om het enigszins in verhouding te zien; op YouTube levert een reclamefilmpje van tien seconden met Clooney het koffiemerk na drie maanden al 31 miljoen views op. Dat Clooney niet overal voor te porren is, bewees hij ooit door een reclameaanbod van een vliegmaatschappij af te slaan van maar liefst 35 miljoen dollar.

Volledig scherm Nespresso reclame met George Clooney © YouTube

Canadees acteur Kiefer Sutherland, bekend van de hitserie 24, is sinds vorig jaar te zien in de internationale reclamecampagne van online handelsplatform Plus500. Hoewel onbekend is hoeveel geld de acteur hiervoor krijgt, zal deze samenwerking het beleggingsplatform vast geen windeieren leggen. Hun reclamespot met Sutherland van slechts een minuut is op YouTube al 1,5 miljoen keer bekeken.

Volledig scherm Kiefer Sutherland © Foto ANP / AFP

Imagoschade

Op het YouTube kanaal van Salesforce is de Super Bowl reclamespot uit 2022 al 4,6 miljoen keer bekeken. Gezien de grote ontslagronde van het bedrijf, liegen de commentaren onder het YouTube filmpje er niet om. Bij de reclamespot waarin McConaughey al pratend door straten loopt, gevolgd door een grote groep enthousiaste mensen laat D.P. Hacker de volgende reactie achter: ,,Is dit een mars van werklozen onderweg naar het UWV?’’ Drie maanden geleden schrijft Bill Gara onder hetzelfde filmpje: ,,Hebben jullie een percentage van jullie personeel ontslagen om deze advertentie te kunnen betalen?’’

Benioff vertelt aan The Wall Street Journal dat zijn bedrijf vijf miljoen dollar aan McConaughey heeft betaald voor de Super Bowl reclame. Hij vindt dat een kleine prijs vergeleken met zijn personeelskosten. Voor het techbedrijf die het met name moet hebben van andere bedrijven, heeft hun samenwerking met McConaughey bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid bij grote techbedrijven in Sillicon Valley, Amerika. Het is de vraag of McConaughey hier geen blijvende imagoschade van ondervindt bij zijn fans.