Matthijs van Heijningen draait nieuwe Nederlandse oorlogsfilm

De casting van de internationale productie is in volle gang. Het wordt de eerste Nederlandse speelfilm voor Van Heijningen, die vooral internationale bekendheid verwierf als regisseur van commercials. De Nederlander maakte acht jaar geleden in Hollywood wel een prequel op horrorklassieker The Thing. De Slag om de Schelde moet volgens producent Alain de Levita, die het project heeft ontwikkeld met acteur Mark van Eeuwen, ‘een van de duurste Nederlandse films ooit’ worden. Het scenario is geschreven door Paula van der Oest.

De film volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde, die in oktober en november 1944 plaatsvond. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een Engelse gliderpiloot en een Zeeuws verzetsmeisje elkaar.