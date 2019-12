Matthijs van Nieuwkerk is de ideale presentator voor Kopspijkers 2.0

Miss Zuid-Afri­ka gekroond tot Miss Universe

5:38 De Zuid-Afrikaanse Zozibini Tunzi is in Atlanta uitgeroepen tot winnares van de Miss Universe-verkiezing 2019. De 26-jarige Tunzi versloeg negentig andere kandidaten en liet in de eindstrijd Miss Puerto Rico (tweede) en Miss Mexico (derde) achter zich. Namens Nederland deed de 24-jarige Sharon Pieksma mee. Zij lag er in de eerste ronde al uit.