Matthijs van Nieuwkerk krijgt Ere Zilveren Nipkowschijf

Vandaag werden ook de nominaties voor de Zilveren Nipkowschijf bekendgemaakt, de persprijs voor het beste televisieprogramma of de beste televisiemaker van het afgelopen jaar. Er staan drie programma’s op de shortlist.Oogappels (BNNVara) is een populaire dramaserie van regisseur Will Koopman over vier gezinnen met pubers en alle perikelen van dien. Brieven aan Andalusië (VPRO) van Stef Biemans gaat over zijn vlucht van Nicaragua naar het Spaanse Andalusië. Vreemde eend in de bijt is Frontberichten, een dagelijkse serie waarin allerlei mensen (van artsen en verpleegkundigen tot pakketbezorgers) via video’s updates geven over hun leven tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij om zelfgefabriceerde vlogs die op televisie worden uitgezonden, maar volgens de jury is het lovenswaardig hoe snel omroep BNNVara een kwalitatief coronaprogramma uit de grond heeft weten te stampen.



Een eervolle vermelding is toegekend aan 100 Dagen voor de klas, dat Tim den Besten en Nicolaas Veul voor de VPRO maakten. Vooral de enorme toewijding van de televisiemakers wordt door de jury geprezen. Den Besten en Veul stonden voor hun programma vier maanden voor de klas, om te onderzoeken hoe het is om docent te zijn op een middelbare school, met een uitermate interessante, maar ook grappige documentaireserie als resultaat.



De Zilveren Nipkowschijf wordt al sinds 1961 uitgereikt door een vakjury van recensenten en mediajournalisten van kranten en tijdschriften. Vorig jaar won de VPRO-serie Stuk, een vierluik over het dagelijks leven in een revalidatiecentrum.



25 juni wordt de winnaar van dit jaar bekendgemaakt in Het Ketelhuis in Amsterdam.