Matthijs van Nieuwkerk overvallen door verliefdheid op Martha: ‘Daar stonden we’

Op de vraag of Matthijs gerekend had op een nieuwe liefde in zijn leven, reageert hij in de VARA Gids: ,,Tuurlijk niet. Zou een mooie boel worden.’’



Volgens Matthijs stond Martha in een café in Deventer ‘ineens’ voor hem. Hij borrelde op dat moment met Özcan Akyol, een goede vriend van hem en columnist van deze krant, die in de Hanzestad woont.



,,Martha is hoofdredacteur van Tubantia, één van de kranten waar Eus voor schrijft’’, aldus Matthijs. ,,Wat moet ik er verder over zeggen? Ik zou met gemak kunnen verdedigen dat ik hier niet aan toe was en er al helemaal niet op uit was, maar wat heeft het voor zin: daar stonden we.’’