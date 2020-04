Matthijs van Nieuwkerk wordt opa: dochter Jet zwanger van eerste kind

,,Het is één groot feest’’, vervolgt Jet, die zeventien weken zwanger is, tegenover LINDA. De tv-kok, die normaal gesproken zo gezond mogelijk eet, luistert sinds haar zwangerschap naar al haar voedselverlangens. ,,Voorafgaand aan mijn zwangerschap dacht ik nog niet toe te zullen geven aan cravings’’, zegt ze. ,,Ik wilde goed en voedzaam eten voor de baby, maar daar is niets van overgebleven.’’



Haar eetgewoonten zijn inmiddels heel anders. ,,Het is bizar om te merken hoe mijn smaak, zeker in het eerste trimester, is veranderd. Ik had een mega koolhydraat-craving, waardoor ik groente volledig links liet liggen. De eerste drie maanden heb ik dan ook pizza’s, pasta’s en tosti’s gegeten alsof mijn leven ervan afhing.”