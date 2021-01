Mattie & Marieke komen met speciale podcast voor het wachten na vaccinatie

Tijdens de podcast horen de zojuist gevaccineerden naast Mattie Valk en Marieke Elsinga ook nieuwslezer Anne-Marie Rozing, regisseur Tom ‘van de Intercom’, en Joe ‘Stagiair van de Show’. Zij brengen luchtig vermaak in een spannende tijd: allemaal krijgen ze één minuut om de luisteraar zo goed mogelijk te entertainen. De een doet dat met leuke feitjes, de ander met ‘ASMR’, waarbij een fijn gevoel opgeroepen wordt door te fluisteren en fijne geluiden te maken.



Mattie Valk legt het idee uit: ,,Na een lang verwachte vaccinatie komt een moment waarbij je even niks mag of kan, in een saai hokje op een prik-locatie. Dat moment vullen wij graag op met wat vrolijkheid.” Marieke Elsinga vult aan: ,,We beloven dat de 15 minuten die je moet wachten voorbij vliegen. De podcast heeft niet voor niets de naam ‘vaccinerend’ te zijn.”



Mattie & Marieke, De Vaccinerende Podcast is te beluisteren via Qmusic.nl, in de Qmusic app en via de andere podcast-platforms, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Je kunt hem ook hieronder luisteren: