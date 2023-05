Mattie en Marieke nu al finaal de mist in: vier keer verboden woord in twee uur uitzending

met videoHet belooft een dure week te worden voor de dj's van Qmusic: in de eerste uitzending van Mattie & Marieke maandagochtend werd in twee uur tijd maar liefst vier keer het verboden woord 'misschien’ gezegd. Qmusic heeft dus al 2000 euro aan oplettende luisteraars weggegeven.

Deze week speelt de radiozender - tussen 08.00 uur op maandag en 18.00 uur op vrijdag - ‘Het Verboden Woord’, waarbij dj’s het woord ‘misschien’ de hele week niet uit mogen spreken. Doen ze dat wel, dan kost dat de radiozender elke keer 500 euro, die naar een opmerkzame luisteraar gaat die meespeelt in de app. Er wordt bijgehouden welke dj’s het best en het slechts zijn in het spelletje.

Het spel blijkt moeilijker dan gedacht, want al in de zevende minuut van het spelletje laat Marieke Elsinga zich het verboden woord al ontglippen. Vanaf dat moment gaat het helemaal mis: binnen een half uur zegt Mattie Valk zelfs twee keer ‘misschien’, en later in de uitzending lukt het hem nog een keer niet om het woord niet uit te spreken. De eindstand? Qmusic heeft in totaal al 2000 euro aan luisteraars weg moeten geven.

De kans is groot dat de dj's van het radiostation vanaf nu een stuk minder zullen kletsen, want Mattie en Marieke durven door de hele situatie nog amper te praten. ,,Nou’’, begon Marieke de uitzending vanochtend al met een mond vol tanden. ,,Ik durf bijna niks meer te zeggen. Ik hakkel er helemaal van.’’

Met een score van drie keer verspreken is het uiteindelijk vooral Mattie die de nood voelt om zich te verdedigen. ,,Ja, sorry, ik wil even één ding zeggen. Het lijkt alsof ik het erom doe’’, kan hij nog net uitbrengen. ,,Maar dit is dus wat er nu gebeurt’’, vult Marieke aan, die even later besluit ‘niet meer mee te praten’. Hoe dan ook is de kans grote dat het een taaie week wordt voor de dj's én de administratief medewerker van Qmusic. Mattie kan er gelukkig nog wel om lachen. ,,Ik vrees dat ze iets in mijn koffie gaan doen waardoor ik de hele week ziek ben.’’

