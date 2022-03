Mattie en Wietze begraven strijdbijl en maken samen radio voor Giro 555

VideoMattie Valk en Wietze de Jager gaan maandag samen radio maken om geld in te zamelen voor Giro 555. De dj's - jarenlang nauw samenwerkende collega's bij Qmusic - raakten vijf jaar geleden gebrouilleerd, maar vinden de inzamelingsactie rond de oorlog in Oekraïne een ‘mooi moment om het verleden achter ons te laten’.

,,Het wordt best een bijzonder moment aanstaande maandag. Dit is ons gevraagd en we hebben allebei meteen ja gezegd”, vertelde Valk vanochtend op Qmusic. ,,We vonden dit een mooi moment om het verleden achter ons te laten. En zeker als je nu kijkt wat er allemaal aan de hand is in de wereld, dan zet dat dingen ook in perspectief, om het zacht uit te drukken. Dus wij geven elkaar een hand en gaan zo veel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne. Het is maandag te horen op álle radiozenders.”

De twee dj’s zouden in 2017 samen overstappen naar Sky Radio maar op het laatste moment bedacht Mattie zich. Hij besloot bij Qmusic te blijven, zonder eerst met Wietze te overleggen. Het leidde tot de geruchtmakende breuk tussen het succesvolle radioduo, waarbij Wietze Mattie een ‘op geld beluste matennaaier’ noemde. Mattie betuigde spijt voor zijn handelen.

Mattie presenteert inmiddels samen met Marieke Elsinga een succesvolle ochtendshow op Qmusic. Wietze is al enkele jaren te horen bij Radio 538 en volgde begin dit jaar Frank Dane op als presentator van de ontbijtshow van die zender. Maandag nemen ze samen de inzamelingsactie op de radio tussen 08.00 en 10.00 uur ‘s ochtends voor hun rekening. ,,Ik heb Wietze nooit meer gesproken. Daarom zou ik zeggen: luister maandag”, zegt Valk. ,,We gaan samen twee uur leuke radio maken om zo veel mogelijk geld op te halen. Het gaat niet om ons, maar om het goede doel. Daar doen we het voor. We laten hiermee zien dat we een eenheid vormen en dit met z'n allen doen.”

Volledig scherm Mattie en Wietze presenteerden samen jarenlang de ochtendshow op Qmusic. © ANP Kippa

Landelijke actie

Valk en De Jager zijn niet de enige dj's van verschillende zenders die met elkaar samenwerken. Gerard Ekdom (Radio 10) en Sander Lantinga (Radio 538) trappen de dag van 06.00 tot 08.00 uur af. Daarna zijn Mattie en Wietze te horen, gevolgd door Bert Haandrikman (NPO Radio 5) & Jorien Renkema (NPO 3FM), Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) & Barry Paf (100% NL), Rob Stenders (Radio Veronica) & Rob van Someren (Radio 10), Domien Verschuuren (Qmusic) & Ruud de Wild (NPO Radio 2) en Coen Swijnenberg (Radio 538) & Marieke Elsinga (Qmusic). Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) en Tim Klijn (Radio Veronica) presenteren van 20.00 tot 21.00 uur het laatste uur van de actiedag.

Radiozenders 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime maken samen vijftien uur radio, onder de noemer Radio555, om geld op te halen voor Giro555. Op alle zenders tegelijkertijd is het gezamenlijke programma te horen. Radio555 wordt gemaakt vanuit Beeld en Geluid in Hilversum en is ook te zien via TV 538 en NPO 1 extra.

Plaat aanvragen

Luisteraars kunnen maandag tegen betaling een plaat aanvragen of direct doneren via de website van Radio555. De reclameblokken worden vervangen door materiaal dat is opgenomen tijdens de actie. De volledige commerciële opbrengst van de reclameblokken wordt gedoneerd. Op Sky Radio is de uitzending niet te horen, maar wordt wel ieder uur een oproep voor Giro555 uitgezonden en in nieuwsbulletins extra aandacht besteed aan de actie.

