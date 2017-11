Mattie heeft 'liefdesverdriet' en Miro toont zijn imposante sixpack

Hoera voor Olivia

Olivia, de dochter van schrijfster Heleen van Royen is vandaag 25 jaar geworden. Haar moeder feliciteert haar op passende wijze met een mooie tekst. ,,So happy my babygirl has become this talented, beautiful and very sweet young woman. Love her loads.''

Our pride and joy @oliviavanroyen turned 25 years today. So happy my babygirl has become this talented, beautiful and very sweet young woman. Love her loads. Happy birthday, vrouwtje. XXX mama Een foto die is geplaatst door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 9 Nov 2017 om 3:25 PST

Birgit vondt sax

Birgit Schuurman is eens goed haar zolder gaan uitmesten en tijdens dat huiselijke klusje kwam er een saxofoon tevoorschijn. Volgens Schuurman is er geen groot talent aan haar verloren gegaan. ,,Als ik sax wil bel ik Candy wel.''

Wanneer je je zolder opruimt ... Toch groot talent verloren gegaan....🙈😉#musicwasmyfirstlove #butisuckatthis #ifiwantsaxicallcandy Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Nov 2017 om 6:58 PST

Miro's torso

Acteur Miro Kloosterman trakteert zijn volgers op een fraaie foto waarop zijn gespierde, romantisch uitgelichte torso is te zien. Kloosterman schrijft bij het kiekje een wat cryptische tekst:. Vrij vertaald: alleen zijn is prima.

Sometimes your path is going to be lonely. And that’s okey. Shot by @jvsolm @studioxv_official #malemodel #model #actor #actorslife @matt_faces @artistman.nl Een foto die is geplaatst door Miro Kloosterman (@miro_kloosterman) op 9 Nov 2017 om 4:17 PST

Jim onder de indruk

Jim Bakkum is onder de indruk van de Rotterdamse concerthal De Doelen, waar hij dit weekend drie shows geeft. ,,En dan mag ik ook nog eens een prachtig duet met Romy Monteiro zingen'', roept hij zijn fans vanaf het hoogste balkon toe.

Wát een eer om aankomend weekend 3 shows te doen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen in Rotterdam bij Musical Meets Opera. Vandaag was de eerste repetitie en mocht ik onder andere vanaf het hoogste balkon dit nummer zingen; Out There uit De Klokkenluider van de Notre Dame. En dan mag ik ook nog eens een prachtig duet met @RomyMonteiro zingen... Ik zou snel zijn, want volgens mij zijn er nog kaarten te koop! Een foto die is geplaatst door Jim Bakkum (@jimbakkum) op 9 Nov 2017 om 4:33 PST

Wijze les van Timor

Topchoreograaf en danser Timor Steffens stuurt wat positiviteit de wereld in door vanaf een ietwat gevaarlijk balkonnetje te melden dat het een gave is iemand aan het lachen te maken. Dat hij letterlijk op het randje balanceert, daar is hij zich van bewust. ,,On edge'', luidt een hashtag.

Thomas even afwezig

Tijdens de opnames van de Lang Leve De Muziek Show was Thomas Berge even afwezig. ,,Diep in gedachten'', concludeert hij bij een foto waarop hij in de verte staart. Mogelijk verwerkt hij zijn relatiebreuk met Cassidy Roeks, met wie hij anderhalf jaar samen was.

Diep in gedachten...Kijken jullie ook? Zaterdag 11 november 19:25 op @npozapp op NL3! #langlevedemuziekshow Een foto die is geplaatst door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 9 Nov 2017 om 4:28 PST

'Pech' voor Mattie

Qmusic-dj Mattie Valk kan een tweede date met Gordon op zijn buik schrijven. De twee hadden ruim een jaar geleden een afspraakje, maar nu Gordon in zijn programma Gordon Gaat Trouwen in het huwelijksbootje stapt, is die kans verkeken. ,,En je hebt nooit meer iets van je laten horen...'', klonk het jammerlijk in Matties ochtendshow.

Binnenkort gaat @gordonheuckeroth trouwen, maar dat is dus niet met mij... Een foto die is geplaatst door Mattie Valk (@mattievalk) op 9 Nov 2017 om 4:09 PST

Felicitaties voor Kim

Kim Feenstra is naast model ook fotografe. Elk vrij uurtje dat ze op haar creatieve hobby stortte, levert haar nu een nominatie voor de Mercur BeLOFte van het Jaar Award op. De redactie van Wendy Magazine, waarvoor Kim graag plaatjes schiet, is trots.