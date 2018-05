MAX Masterclass geeft kijker 'een soort beloningsgevoel'

DWDD University, nu MAX Masterclass; waarom zijn tv-colleges zo hip?

,,Je merkt dat mensen het heel leuk vinden om lastige onderwerpen te begrijpen. ‘Verrek, nu snap ik tóch iets van dat orgaan.’ Het geeft een soort beloningsgevoel, helemaal vanuit het brein gezien.’’

Vanwaar het thema stress?

,,Omdat het zeer actueel is. Stress viert hoogtij, helaas. Denk ook aan angst, depressies en burn-outs. Je hoort het veel, vooral bij jonge mensen. Wij leggen uit hoe dat komt. En dat er ook zoiets bestaat als positieve stress. Het verhaal van een jonge vrouw die bij een busongeluk haar arm verloor, maar de pijn op dat moment niet voelde. Ze moest eerst uit die bus zien te kruipen. Stress die je leven kan redden dus. Ik leg die processen uit.’’

Vertelt u ook hoe chronische stress te voorkomen?

,,Het is te simpel om te zeggen: doe even dat en je hebt nergens last van. Ik leg wel uit dat je bij stress bepaalde vaardigheden niet meer hebt. Er is vaak controle- en geheugenverlies en een sterk hulpeloosheidgevoel. Dat weten helpt al. Wat helpt is sport en goed slapen, maar ook bijvoorbeeld muziek.’’

Wat staat ons volgende week in de laatste MAX Masterclass te wachten?

,,Die gaat over taal en communicatie. Dat was ooit nog een wens om te behandelen in een DWDD University, maar het kwam er niet van. Het wordt zeer indrukwekkend, omdat verschillende mensen met een afasie (een taalstoornis na hersenbeschadiging, red.) zo dapper zijn langs te komen. Zo is er iemand die alleen kan typen door met zijn ogen te knipperen.’’

Keert het programma nog terug?

,,Ik hoop het wel ja! Ik stel dan wel voor om het ook door andere mensen te laten doen. Dat het niet alleen de grote Erik Scherder Show wordt.’’

U verschijnt steeds vaker op televisie, onlangs nog in Dream School en eerder in De Wereld Draait Door. Hoe bevalt het leven als bekende Nederlander?

,,Er komt meer. Ik werk ook nog aan een serie voor de EO. Ik vind ‘nee’ zeggen heel lastig. Zeker als blijkt dat de reacties zo goed zijn. Dus het bevalt me eigenlijk ontzettend goed. Wie vindt het nou vervelend om in de trein een spontaan schouderklopje te krijgen van iemand die jou herkent? Zolang ik mijn missie als hoogleraar kan uitdragen en mensen me leuk blijven vinden…’’