Máxima: ‘Griekenland-reis mocht. Maar was niet solidair’

Het komt dus toch nog ter sprake, aan het einde van een interview dat lang blijft hangen bij de entree van Máxima in Nederland. Over de tijd dat ze met een zwarte pruik op een grote kaart Nederland doorkruiste, soms met een vriendin, om het land, de inwoners en de taal beter te leren kennen. Het woord schalks kent ze niet, blijkt als Van Nieuwkerk het woord gebruikt om de gezichtsuitdrukking van Willem-Alexander aan te duiden op een foto op haar werkkamer. ,,Ik leer elke dag iets nieuws.’’ En als ze hoort dat het een synoniem voor ondeugend is: ,,Maar ik was er niet, dus dat was het jammere ervan. Ik was op een VN-reis, hij ging alleen naar een verjaardag van een vriendin.’’ Daar werd de bewuste foto gemaakt.



O ja, het boek over haar jonge jaren, dat journaliste Marcia Luyten onlangs publiceerde, gaat ze niet lezen. Zien we daar een blozende koningin, heel eventjes? ,,Ik vind het hartstikke moeilijk om over mezelf te lezen. Ik vind het fantastisch wat ze (Luyten, red.) heeft gedaan. Maar het is een kijk van een buitenpersoon, zo kijk ik niet naar mezelf.’’



Natuurlijk begon Van Nieuwkerk over de commotie rond het verleden van haar vader, de afwezigheid van haar ouders bij het huwelijk in Amsterdam in 2002 (‘Weet u, het leven is tegenstrijdig, we krijgen niet altijd wat we willen’). Nog een keer De Traan: ,,Volgens mij heb ik te weinig gehuild. Bij de repetities was er een zee van tranen.’’ En: ,,Tien jaar geleden was het nog eens op tv. Amalia zei toen tegen mijn man: papa, wat heb je met mama gedaan dat ze moest huilen?’