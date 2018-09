Máxima kocht haar pastelkleurige jurk 'gewoon online'

Vanwege de windvlagen moest Máxima haar crèmekleurige hoed even vastpakken, voordat hij zou wegwaaien. ,,Ik ben heel erg blij met haar keuze", zegt Droogendijk, die achter de website ModekoninginMaxima.nl zit. ,,Hij haalt niet per se het mooiste en beste in Máxima naar boven, maar hij past wel bij de gelegenheid. Hij is gekleed, formeel en ze valt er niet enorm in op. Dat zie je wel vaker bij Máxima: als zij ergens bij is - een beetje oneerbiedig gezegd - puur ter decoratie, dan draagt ze ingetogen kleding. Met haar hoed laat ze zien: ik doe mijn naam Máxima eer aan."

Máxima heeft in elk geval één keer eerder een avondjurk van Luisa Beccaria gedragen. ,,De jurk die ze nu aanheeft, was te koop voor 3450 euro. Ze heeft hem gewoon via internet besteld. Dus het is niet zo dat Máxima afgelopen week heel druk is geweest met het kopen van een jurk", aldus Droogendijk.

In 2014 kocht Máxima haar jurk ook online. ,,Het draait deze dag niet om haar, maar om Willem-Alexander. Dat ze deze keuze maakt is wel leuk. Het is alleen jammer dat de jurk niet van een Nederlandse ontwerper is.''

In de Ridderzaal las de koning vanmiddag de troonrede voor. Daarmee begon het parlementaire jaar.

Moeder

Ook de moeder van koningin Máxima woont dit jaar Prinsjesdag bij. Maria del Carmen is samen met haar zoon Juan in Den Haag om de dag van dichtbij mee te maken. De twee werden gezien bij Paleis Noordeinde, waar ze zaten te wachten tot koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Glazen Koets stapten.



Maria del Carmen draagt een jurk die Máxima eerder aanhad. Droogendijk: ,,Máxima droeg deze jurk in 2007. Maria del Carmen draagt heel vaak kleding van haar dochter, dus het verbaast me niet. Het is wel heel grappig om de jurk elf jaar na dato terug te zien."