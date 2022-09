Máxima praat met influencers over mentaal welzijn: ‘Ga in een Lamborghini zitten’

Tijdens een bijeenkomst van Mind Us werden drie rondetafelgesprekken gehouden, waarbij ook werd gesproken over de rol die influencers kunnen hebben in het creëren van bewustzijn. Mohamed Lemhadi stelde dat video’s over mentale gezondheid ‘weinig views; trekken. Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in bijvoorbeeld dure auto’s, denkt hij. Daarop grapte Máxima dat ze misschien ‘in een Lamborghini moeten zitten’ en het onderwerp dan moeten bespreken’.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de stichting Mind us, waarvan de koningin erevoorzitter is en vond plaats in het hoofdkantoor van T-Mobile. Deze stichting wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid en dat zij hulp weten te vinden indien nodig.

Máxima richt zich de laatste jaren tijdens haar werk in Nederland veel op mentale gezondheid. Zo sprak de koningin eerder dit jaar nog met jongeren over mentale gezondheid op onder meer de ontvangstweek voor studenten in Delft, het Nova College in Beverwijk en de Hogeschool Leiden. Aanleiding om zich als erevoorzitter in te spannen voor Mind us is de zelfgekozen dood van haar zusje Inés, zei de koningin eerder. Haar jongste zus maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Zij leed aan depressies.

