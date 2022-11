Máxima spreekt thuis met Iraanse vrouwen die in Nederland wonen

Volgens de RVD ging het gesprek tussen de koningin en de vrouwen over hoe zij de huidige ontwikkelingen in Iran ervaren. In het land wordt al langere tijd gedemonstreerd voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten.

Het is niet voor het eerst dat bij het koningspaar thuis met burgers wordt gesproken. Eerder ontving koning Willem-Alexander al enkele gedupeerden van de toeslagenaffaire om te praten over wat hen is overkomen.

Máxima heeft vandaag een gevulde agenda. Vanmiddag kreeg ze een rondleiding bij het familiebedrijf Secrid in Den Haag. Met het bezoek vraagt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aandacht voor de Dag van de Ondernemer, die morgen wordt gehouden. Secrid produceert duurzame beschermhoezen voor passen, cardprotectors, en portefeuilles op zakformaat voor de lokale en internationale markt.

Volledig scherm De koningin tijdens haar bezoek aan Secrid. © Brunopress/Patrick van Emst

