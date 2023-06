Máxima verloor haar hoedje, maar gelukkig streeft ze niet naar het neerzetten van een perfect plaatje

Gevonden menselijke resten in berggebied Californië zijn van acteur Julian Sands

Menselijke resten die gevonden zijn in een berggebied in het zuiden van Californië zijn van de Britse acteur Julian Sands, die in januari vermist raakte tijdens een wandeling. Wandelaars vonden de stoffelijke resten zaterdag, zei de politie. Het stoffelijk overschot is nu ook officieel geïdentificeerd.