Máxima’s avondjurk vol kralen kwam uit Pakistan en daar was het land maar wat trots op

AD Media podcast ‘Waarom houdt SBS 6 die walgelijke Peter Gillis in vredesnaam op de buis?’

Het panel richt z’n pijlen op de vooravond van SBS 6, waar inmiddels het tiende seizoen van Massa is kassa te zien is. De soap die draait rondom de omstreden vakantieparkenmagnaat Peter Gillis. Het panel vraagt zich maar één ding af: ,,Waarom houdt SBS 6 die walgelijke Peter Gillis in vredesnaam op de buis?”