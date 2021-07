Máxima’s jurk komt in Berlijn meer tot z’n recht dan ooit

Voor het dessin met paarse bloemen en bamboe liet de Nederlandse ontwerper zich inspireren door het zijden behang van de Japanse Zaal van Huis ten Bosch. Bij het heupgedeelte vloeit het 3D-borduurwerk subtiel over in 2D-borduurwerk, want heel lekker zitten al die kraaltjes natuurlijk niet.



Nieuw is de jurk overigens niet. Eerder kwam het kledingstuk ook al in beeld bij het verjaardagsdiner voor de koning (2017) en het verjaardagsdiner voor prins Frederik (2018). Maar nu, bij het prachtige Schloss Bellevue in Berlijn, komt de jurk meer dan ooit tot zijn recht dankzij het prachtig opgestoken haar en de enorme zee van diamanten. Naast een imposant collier en wat prachtige armbanden draagt de koningin ook een vereenvoudigde versie van het Stuart-diadeem.