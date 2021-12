Maxime Meiland biedt excuses aan na ophef: ‘Ik heb mijn les geleerd’

Maxime Meiland is naar eigen zeggen erg geschrokken van de ophef die is ontstaan na de opmerkingen van haar moeder Erica over mensen met een hoofddoek. De realityster biedt op Instagram haar excuses aan de mensen die zijn gekwetst door de woorden van haar moeder aan. ‘Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt.’

De afgelopen twee dagen zegden meerdere bedrijven, waaronder Emma Matras, Nivea en Milka, hun samenwerking met de Meilandjes op nadat Erica zich had uitgesproken over de islam en vrouwen met een hoofddoek in haar onlangs verschenen biografie. ,,Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?”, zei Erica onder meer.

Het bedrijf Emma Matras besloot Maxime eerst nog de kans te geven te reageren op die uitspraken, maar tevergeefs. ‘De recente opmerkingen van Erica Meiland, moeder van Maxime Meiland, staan haaks op onze waarden. Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven’, luidde het statement van Emma Matras.

Maar vandaag komt de blondine alsnog met een verklaring, waarin ze stelt te betreuren wat zich de afgelopen dagen allemaal heeft afgespeeld. ‘Laat ik vooropstellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand tekort te doen in zijn of haar geloof. Nederland is (gelukkig) een divers land met vele afkomsten en geloven. Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof’, begint Maxime haar verhaal.

Schrikwekkend

De realityster schrijft vervolgens niet voor haar moeder te kunnen spreken, maar zegt haar wel te steunen. ‘Dat ik achter mama sta en haar support, wil niet zeggen dat we overal hetzelfde over denken of dezelfde mening delen.’ Maxime noemt het ‘schrikwekkend’ dat haar woorden ‘volledig uit zijn verbrand zijn getrokken door media en dergelijke’ en meent juist dat vrouwen elkaar moeten ‘supporten’: ‘Voor elkaar op moeten komen en elkaar dienen te steunen.’

Volgens Maxime is elkaar steunen, juist in deze tijd, erg belangrijk. Ze is van mening dat ‘we meer tot verbinding moeten komen, dan dat we tegenover elkaar komen te staan’. Dat de verbroken samenwerkingen en alle negatieve reacties hard zijn aangekomen bij de Meiland-telg, blijkt uit haar laatste zin. ‘Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die zich persoonlijk geraakt hebben gevoeld door deze situatie.’

Maxime heeft de mogelijkheid om te reageren onder het bericht uitgeschakeld. Ze heeft het bericht zowel in haar Instagram Stories als bij haar foto’s gedeeld.

